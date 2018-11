Ist ein Comeback des einstigen Traumpaars der Wrestling-Szene doch nicht ausgeschlossen? Nach sechs gemeinsamen Jahren und zwei geplatzten Hochzeiten gingen John Cena (41) und Nikki Bella (35) vor wenigen Monaten erneut getrennte Wege. Immer wieder hatten sie versucht, zu retten, was zu retten war – vergeblich. Als die Singlefrau vergangene Woche ihren 35. Geburtstag feierte und ein paar Throwback-Pics postete, weckte sie bei den Fans allerdings wieder Hoffnung: Sind John und Nikki etwa doch noch nicht Geschichte?

Kurz nach ihrem Wiegenfest und Thanksgiving teilte die Schauspielerin mit ihren acht Millionen Followern auf Instagram eine Reihe von Fotos, unter die sich auch ein Schnappschuss mit ihrem Ex gemischt hatte. Auf der Aufnahme wirken die beiden sehr vertraut und kuscheln innig bei Sonnenuntergang im Whirlpool. "Ich bin so dankbar für die vielen unvergesslichen Momente in meinem Leben und die einzigartigen Menschen, die eine große Rolle darin spielen", lauteten die verheißungsvollen Zeilen der Sportlerin – für die Verfechter der Liebe zwischen John und ihr ein gefundenes Fressen!

Aufkommende Spekulationen darüber, ob das Duo möglicherweise wieder anbandeln könnte, wurden allerdings kurz darauf von einer Freundin der Beauty im Keim erstickt. "Nikki hatte das beste Thanksgiving-Wochenende ever. Sie hat gemerkt, dass sie ihren Ex nicht braucht und das macht es ihr sehr leicht, ein neues Kapitel zu beginnen", plauderte sie gegenüber Hollywood Life aus.

FayesVision/WENN.com John Cena und Nikki Bella bei den MTV Movie & TV Awards 2017

Instagram / thenikkibella John Cena und Nikki Bella, einstiges Wrestling-Paar

Nicky Nelson/WENN.com John Cena und Nikki Bella, Wrestling-Stars

