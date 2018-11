Das sind ja dufte Nachrichten! Vor der Kamera verkörpert Sophie Turner (22) starke Figuren mit einer kämpferischen Aura, sei es in der Rolle der Sansa Stark in Game of Thrones oder auch als Superheldin Jean Grey in der X-Men-Filmreihe. Ob wohl ihr Duft zu ihrem toughen Auftreten beiträgt? Möglich, denn wie die britische Schauspielerin nun verrät, benutzt sie das gleiche Parfum wie ihr Verlobter Joe Jonas (29).

Die 22-Jährige verrät auf Elle einige Beauty-Tipps. Neben dem, was sie nach dem Aufwachen trinkt oder welche Hautpflegemittel sie benutzt, gibt sie auch offen preis, welchen Duft sie gerne trägt. "Ich liebe Le Labo Santal 33." Der Duft des Nischen-Parfümherstellers aus New York ist vor allem durch würzig-holziges Aroma bekannt. "Der moschusartige Geruch ist etwas männlicher, aber ich mag Männer-Düfte", gesteht Sophie auf dem Online-Portal. Doch das Parfum hat auch noch einen ganz anderen Vorteil: "Mein Verlobter Joe und ich können es beide verwenden."

Und das Paar scheint von dem Duft gar nicht genug bekommen zu können: Die hübsche Britin und der amerikanische Sänger haben das Parfüm auch gleich noch als Duftkerzen im ganzen Haus verteilt, wie Sophie erzählt.

Alberto E. Rodriguez / Getty Images Sophie Turner bei den Screen Actors Guild Awards 2017

WENN.com Joe Jonas und Sophie Turner in London

Dimitrios Kambouris/Getty Images "Game of Thrones"-Star Sophie Turner, 2017

