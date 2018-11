Dieser Film bricht jetzt schon alle Rekorde. Erst vor ein paar Tagen hat Disney den ersten Trailer des König der Löwen-Remakes veröffentlicht. Die Fans des Zeichentrick-Klassikers aus dem Jahr 1994 dürfen sich freuen: Löwenkind Simba kehrt 2019 zurück auf die Kinoleinwand. Und schon jetzt hat der eineinhalbminütige Clip einen Erfolg erzielt: Das Video wurde bereits über 200 Millionen Mal geklickt!

Nach "Das Dschungelbuch" und Die Schöne und das Biest dürfen sich die Fans auf eine weitere Real-Verfilmung eines Disney-Klassikers freuen – und das Remake lässt offenbar schon jetzt die Fanherzen höherschlagen. Via Twitter bedankt sich Disney für die unglaubliche Menge der Aufrufe, die der Clip in der kurzen Zeit erzielt hat: "Danke, dass ihr dabei geholfen habt, der meistgeklickte Disney-Trailer überhaupt zu werden. Er hat in nur 24 Stunden 224,6 Millionen Klicks sammeln können", freut sich der Konzern.

Auch die englischen Synchronsprecher könnten schon jetzt ein Grund für den Erfolg des Filmes sein. Simba wird von dem amerikanischen Sänger Donald Glover (35) gesprochen. Seine beste Freundin Nala wird von Popstar Beyoncé (37) synchronisiert.

United Archives GmbH Simba, Pumba und Timon aus "Der König der Löwen"

United Archives GmbH/ActionPress Die Figuren aus "König der Löwen"

Collection Christophel Simba und Nala von "König der Löwen"

