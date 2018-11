Caroline Beil (52) wagte haarige Veränderungen und präsentierte auch gleich das Ergebnis! Am Dienstagabend versammelte sich alles, was in der deutschen Filmwelt Rang und Namen hat, auf der Premiere des Horror-Thrillers "Bird Box" in Berlin. Unter das bunte Volk um die Hauptdarstellerin Sandra Bullock (54) mischte sich auch die deutsche Schauspielerin und Moderatorin. Auf dem roten Teppich stach sie den Fotografen unter anderem durch ein Detail ins Auge: Caro hat sich die Haare abschneiden lassen!

Bye-bye, Wallemähne und hallo, schulterlange Frise! Bei ihrem letzten Besuch im Salon hat die 52-Jährige offensichtlich ordentlich Haare gelassen. Deutlich erblondet präsentierte sie ihre neue und um einige Zentimeter kürzere Haarpracht. Bis über beide Ohren strahlend posierte sie für die zahlreichen Kameras und bewies einmal mehr, wie viel Sex-Appeal in ihr steckt.

Doch nicht nur mit ihrem haarigen Makeover zog die Schönheit alle Blicke auf sich! Der wahre Blickfang befand sich ein wenig weiter unten: das üppige Dekolleté der Zweifach-Mama. Denn das kurze, rot-karierte Kleid des TV-Stars ließ ziemlich tief blicken und war mit seinen schwarzen Knöpfen und in Kombination mit Caros Overknees aus schwarzem Leder ein echter Hingucker.

P.Hoffmann/WENN.com Caroline Beil auf der Europa-Premiere von "Bird Box" im November 2018

P.Hoffmann/WENN.com Caroline Beil und Philipp Sattler auf der Premiere der "VIVID Grand Show" im Oktober 2018

P.Hoffmann/WENN.com Sandra Bullock auf der Europa-Premiere von "Bird Box" im November 2018

