Die Gerüchteküche brodelt mal wieder gewaltig. Seit der Geburt ihrer Tochter Stormi Webster im vergangenen Februar wartet Kylie Jenner (21) nur auf eins: einen Heiratsantrag von ihrem Freund und Kindsvater Travis Scott (26). Und obwohl der Rapper ihr zumindest offiziell noch nicht einmal die Fragen aller Fragen gestellt hat, spekulieren die Fans nun zum wiederholten Mal: Sind Kylie und ihr Liebster längst Mann und Frau?

Hat sich das Paar wirklich still und heimlich das Jawort gegeben? Das lässt zumindest ein neuer Instagram-Beitrag der jungen Mami vermuten. Am Mittwoch postete Kylie ein Foto, auf dem sie sich ganz lasziv auf einem Sessel rekelt und verführerisch in die Kamera schaut. Entscheidend ist hier aber nicht etwa ihre sexy Pose, sondern ihr Kommentar. "Dein Blick, wenn dein Hubby (amerikanische Verniedlichungsform von Ehemann, Anm. d. Red.) im Madison Square Garden auftritt", schrieb sie zu der Aufnahme. Klar, dass ihre Follower da wieder ganz aus dem Häuschen sind. "Sind sie verheiratet", fragte eine Userin.

Machen Kylie und ihr Freund etwa auf Hailey (22) und Justin Bieber (24)? Das Hollywood-Pärchen ließ seine Fans wochenlang im Dunkeln tappen und äußerte sich trotz zahlreicher Schlagzeilen nicht zu seinem Beziehungsstatus.

Splash News Travis Scott und Kylie Jenner nach einem Konzert seiner "Astroworld"-Tour

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

Instagram / kahleabaldwin Hailey Baldwin und Justin Bieber, November 2018

