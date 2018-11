Sind Kylie Jenner (21) und Travis Scott (26) etwa doch schon verheiratet? Spätestens seit ihre Tochter Stormi im Februar zur Welt kam, nehmen die Verlobungsgerüchte um das It-Girl und den Rapper kein Ende. Vor einigen Tagen teilte die junge Mutter dann einige Pics von einem romantischen Blumenmeer, die die Gerüchteküche endgültig zum Brodeln brachte. Jetzt scheint Travis die vielen Spekulationen tatsächlich zu bestätigen: Er nannte Kylie seine Ehefrau!

Am vergangenen Samstagabend stand der 26-Jährige bei einem Konzert in Houston auf der Bühne. Im Publikum rockten auch seine Liebste und sein Töchterchen mit. Wie das Onlineportal TMZ berichtet, bedankte der Musiker sich irgendwann für so viel Unterstützung bei seiner "wunderschönen Ehefrau". Auch auf Instagram kommentierte der "Goosebumps"-Interpret einen von Kylies Posts bereits so: "Ich liebe dich, meine Ehefrau".

Haben sich die beiden jungen Eltern also tatsächlich schon heimlich das Jawort gegeben? Im Oktober ist die kleine Familie zumindest endlich zusammengezogen. Bis dahin hatten Kylie und Stormi noch mit Kylies BFF Jordyn Woods (21) zusammengelebt.

Instagram / travisscott Travis Scott mit seiner Tochter Stormi Webster

Bob Levey/Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei den NBAs

Instagram / Kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner

