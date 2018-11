Wiedersehen macht Freude! Im Dezember feiert die bekannte Vorabendsendung Unter uns ihr großes Jubiläum. Seit 1994 flimmern Familie Weigel und Co. bereits über die deutschen Fernsehbildschirme. Zwischen unzähligen Dramen und Intrigen fanden in der Schillerallee seither aber auch viele der Charaktere die große Liebe – und wagten sogar den Schritt vor den Traualtar. In Folge 6.000 der beliebten Daily Soap soll neben Rückblicken auf vergangene Zeiten daher auch eine der Trauungen gezeigt werden. Doch welche Hochzeit war die schönste? Darüber soll nun das Publikum entscheiden!

Bis zum 30. November um 16 Uhr können die Zuschauer auf der RTL-Website abstimmen, welches Jawort sie in der Jubiläumsfolge noch einmal sehen wollen. Eine echte Premiere – auch für die Macher der Sendung! Zum allerersten Mal darf das Publikum eine Folge mitgestalten. Hierfür mussten bereits während des laufenden Votings fünf verschiedene Varianten der endgültigen Episode produziert werden. Doch das Ergebnis kann sich offenbar sehen lassen, wie RTL-Redakteurin Frauke Holler im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL verriet: "Ein großer logistischer Aufwand, der sich gelohnt hat. Ich bin schon sehr auf das Wahlergebnis gespannt."

Entscheiden können sich die Fans zwischen fünf der zahlreichen Hochzeiten! Zur Auswahl stehen die Vermählung von Ute und Till (2003), Rebecca und Rufus (2008), Micki und Tobias (2014), Sina und Bambi (2015) sowie die Trauung von Irene und Robert (2017). Im Fernsehen wird die Geburtstagsfolge am 4. Dezember ausgestrahlt. Wer nicht solange warten kann, hat allerdings bereits am kommenden Samstag die Gelegenheit, sich die Episode bei TV NOW anzusehen.

Alexander Hundt Der Cast von "Unter uns" am Set der Vorabendserie

MG RTL D / Bernd Jaworek Der Cast von "Unter uns" beim Fotoshooting zu Folge 6.000 der Vorabendserie

MG RTL D / Anja Glitsch Sina (Valea Katharina Scalabrino) und Bambi (Benjamin Heinrich) am Set von "Unter uns"

