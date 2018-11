Es ist einfach nicht das Gleiche ohne Larissa Marolt (26)! Vergangenen Monat stieg die Beauty mit dem Finale der 14. Staffel aus der beliebten Telenovela aus – für die Kollegen, die sie am Set zurückgelassen hat, ein schwerer Schlag! Vor allem Co-Star Dieter Bach (54) vermisst die blonde Schönheit – für lange Zeit verkörperten die beiden nämlich das Ehepaar Christoph Saalfeld und Alicia Lindbergh in der Sendung. Im Promiflash-Interview erklärte der 54-Jährige nun, wie sehr sich seine Serienrolle seit Larissas Exit verändert hat!

"In erster Linie fehlt mir im Gegensatz zur letzten Staffel bisher die liebende Frau an meiner beziehungsweise an Christophs Seite", berichtete Dieter und schilderte weiter: "Der Love-Interest, wie wir das nennen, ist schon ein wichtiger Aspekt für eine Figur." Allerdings könne bald auch aus der Hassliebe zwischen seinem Charakter Christoph und dessen Ex Xenia wieder etwas Spannendes entstehen! "Das ist eine völlig neue Energie, in die ich mich als Christoph hineinbegebe", führte der Kölner weiter aus.

"Also alles etwas anders, aber trotzdem weiterhin intensiv", fasste Dieter noch einmal zusammen. Jetzt fehle eben nur noch eine Frau an Christophs Seite – dann sei er wunschlos glücklich! Hättet ihr gedacht, dass er so über Larissas "Sturm der Liebe"-Austritt denkt? Stimmt ab!

Instagram / dieter_bach Larissa Marolt und Dieter Bach, "Sturm der Liebe"-Darsteller

Instagram / dieter_bach "Sturm der Liebe"-Darsteller Dieter Bach

WENN.com Dieter Bach und Larissa Marolt, 2017

