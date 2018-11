Es weihnachtet sehr – auch bei den schwedischen Royals! Wenn die Termine zum Ende des Jahres weniger werden, nimmt sich auch die schwedische Königsfamilie Zeit für private Ausflüge im Kreise der Liebsten. In dicke Winterjacken und süße Mützen gepackt, stürzten sich Prinzessin Estelle (6)und Prinz Oskar (2) bei einem Vater-Kind-Ausflug ins vorweihnachtliche Getümmel. Gemeinsam mit ihrem Papa Daniel (45) besuchten die Mini-Royals ein Weihnachtskonzert.

Am vergangenen Samstag war das royale Trio bei einem Konzert der skandinavischen Popsängerin Carola Häggkvist zu Gast. Die Künstlerin ist seit Jahren mit Kronprinzessin Victoria (41) und ihrem Gatten befreundet, sang sogar während des abendlichen Hochzeitsdinners des Couples. Auf dem Social-Media-Account lässt die Musikerin ihre Follower an dem königlichen Konzertbesuch teilhaben. Ein süßer Schnappschuss zeigt die Brünette mit dem adeligen Dreiergespann. Warum Mama Victoria bei dem Familienausflug fehlte, ist nicht bekannt.

Noch vor dem Weihnachtsfest steht für das schwedische Königshaus ein großer Tag an: Am 23. Dezember feiert Königin Silvia ihren 75. Geburtstag. Für die Fans der Monarchie doppelt Grund zur Freude: Denn wie der Hofsprecher der Royals kürzlich bekannt gab, werden auch Madeleine (36) und ihre Familie, die im Sommer in die USA auswanderten, bei der Party vor Ort sein.

Instagram / carolaofficiell Carola Häggkvist mit Prinzessin Estelle, Prinz Daniel und Prinz Oscar bei einem Weihnachtskonzert

Anzeige

Robin Utrecht / ActionPress Prinz Daniel mit Sohn Prinz Oscar, März 2017

Anzeige

Andrew Toth/Getty Images for World Childhood Foundation USA Königin Silvia und Prinzessin Madeleine in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de