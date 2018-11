In der aktuellen Staffel lässt er die Herzen höher schlagen! Seit Mitte Oktober ist Joshua Winter (Julian Schneider, 28) der neue Traummann der ARD-Telenovela Sturm der Liebe. Kaum am Fürstenhof angekommen, verdreht der Enkel von Serienurgestein Werner Saalfeld (Dirk Galuba, 78) den Frauen den Kopf. Die Schwestern Annabelle Sullivan (Jenny Löffler, 29) und Denise Saalfeld (Helen Barke, 23) haben es auf den attraktiven Gärtner abgesehen. Aber mit welcher der beiden Ladys würde der Schauspieler privat ausgehen?

Lieber die romantische Antiquitäten-Re­s­tau­ra­teu­rin Denise oder die selbstbewusste und skrupellose Annabelle – in einem Interview mit Promiflash plaudert der gebürtige Wiener jetzt aus, zu welchem Typ Frau er sich privat eher hingezogen fühlt. "Ich glaube, dass Anziehung bei mir vor allem unterbewusst stattfindet. Daher habe ich mich schon mit den unterschiedlichsten Frauen getroffen. Sowohl Denise als auch Annabelle haben ihre ganz bestimmten Reize", erklärt das Male-Model, dass er beide Charaktere interessant findet.

Ob er privat in festen Händen ist, will der Joshua-Darsteller nicht verraten. "Meine 'Sturm und Drang'-Zeit ist noch lange nicht vorbei", gibt der Österreicher preis. Bekannt ist jedoch, wen der 28-Jährige in der Vergangenheit gedatet hat. Ein Jahr war der "Sturm der Liebe"-Hottie mit dem Hollywood-Starlet Shayla Beesley (30) zusammen.

ARD/Christof Arnold Denise Saalfeld (Helen Barke) und Joshua Winter (Julian Schneider) am Set von "Sturm der Liebe"

