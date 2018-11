Dass sich Brüder mal in die Wolle bekommen, ist keine Seltenheit. Auch im britischen Königshaus, in dem es normalerweise besonders manierlich zugehen sollte, kann mal ein Konflikt ausbrechen. Doch obwohl Charles (70) das älteste der vier Kinder von Queen Elizabeth (92) und Prinz Philip (97) ist und eine Vorbildrolle einnehmen müsste, gerieten er und sein zwölf Jahre jüngerer Bruder Andrew (58) offenbar besonders erbittert aneinander.

Wie der britische Express berichtet, dokumentiert Autor Anthony Holden in seiner Biografie "Charles, Prince of Wales", dass die Beziehung von Charles zu seinem jüngeren Bruder Andrew recht problematisch war. Der Grund? Andrews gutes Aussehen. Charles habe manchmal die Beherrschung verloren, als der jüngere Bruder erwachsen wurde. "Prinz Andrews strahlendes Aussehen stahl Charles allmählich die Schau", zitiert das Blatt den Autor. Da seine Eitelkeit verletzt wurde, habe er sich zu einigen säuerlichen Kommentaren hinreißen lassen. Habe ihn jemand nach seinem Bruder gefragt, so solle er geantwortet haben: "Ach, der wie Robert Redford aussieht?"

Doch auch Andrew sei neidisch auf seinen großen Bruder gewesen, da der Thron für ihn reserviert war. Dafür habe er ihn wegen seines Alters aufgezogen. Beim Fallschirmtraining habe er gestichelt: "Bist du nicht ein wenig zu alt dafür?" Die Beziehung zwischen den beiden soll heute noch nicht einfach sein.

Getty Images Prinzessin Eugenie und ihr Vater Prinz Andrew

Anzeige

Getty Images Herzogin Camilla, Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Prinz Charles am Remembrance Day in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de