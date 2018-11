Sie hat allen Grund zur Freude! Reality-TV-Queen Kourtney Kardashian (39) lässt ihre Fans im Netz stets an ihrem Leben als international bekannter Star und dreifache Mutti teilhaben – und genau deswegen kann sie nun einen enormen Erfolg verbuchen! Mal präsentiert sich das Model und TV-Gesicht vollkommen ungeschminkt und natürlich, dann wieder teilt sie intime Momente mit ihren Kids und posiert in sexy Klamotten. Und genau diese Inhalte kommen bei den Followern offenbar gut an, denn Kourtney knackte jetzt ihren eigenen Rekord: Mehr als 70 Millionen Menschen folgen ihr mittlerweile auf der Foto- und Videoplattform Instagram!

Diesen Mega-Erfolg feierte der Reality-Star prompt: In ihrer Instagram-Story zeigte Kourtney einen eigens zu diesem Anlass gedeckten Tisch. Darauf zu sehen: Zwei große goldene Luftballons, die die Ziffern sieben und null nachbilden, sowie ein Teller mit pink-glasierten Mini-Donuts, die den Schriftzug "70 Millionen" formen. "Ich liebe euch alle", fügte die 39-Jährige dem kurzen Clip hinzu und bedankte sich so für die Unterstützung. Alte, auf Papier ausgedruckte Postings – wie beispielsweise ein Bild von Kourtneys GQ-Shooting – rundeten die Tischdekoration ab.

Doch trotz ihrer aktuellen enormen Followerzahl hat die 39-Jährige noch einiges vor sich, um mit ihren ebenso berühmten Schwestern mithalten zu können: Kylie Jenner (21) und Kim (38) sind mit jeweils 120 Millionen Anhängern auf Instagram die unangefochtenen Social-Media-Queens des Kardashian-Jenner-Clans. Dahinter folgen Kendall (23) mit 99,3 Millionen und Khloe (34) mit 82,9 Millionen Fans.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashians Dekoration für 70 Millionen Instagram-Follower

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashians Dekoration für 70 Millionen Instagram-Follower

Getty Images Kourtney Kardashian in Los Angeles

