Diese Liebesgeschichte überraschte die GZSZ-Fans. Im Frühjahr kamen sich Kathrin Flemming (Ulrike Frank, 49) und Anni Brehme (Linda Marlen Runge, 32), die die Serie vor ein paar Monaten verlassen hat, vor den Kameras näher. Bereits seit 16 Jahren ist die Kathrin-Darstellerin Teil der Erfolgsserie – zum ersten Mal musste sie eine Frau küssen. Mit Promiflash hat sie jetzt über diese Erfahrung gesprochen!

Egal, ob Joachim Gerner (Wolfgang Bahro, 58), Leon Moreno (Daniel Fehlow, 43) oder Anni – Kathrin hat in den letzten Jahren schon so manch einem Bewohner des Kolle-Kiez den Kopf verdreht. "Also eigentlich macht es keinen Unterschied. Als Ulrike bin ich weder in den Mann, noch in die Frau, mit der ich vor der Kamera drehe, verliebt. In beiden Fällen muss ich mich da reinversetzen", verrät die 49-Jährige, dass bei ihr das Geschlecht des Schauspielpartners keine Rolle spielt.

Grundsätzlich hat die Brünette nur positive Erinnerungen an den gemeinsamen Dreh mit der Anni-Darstellerin. "Es war ganz toll, mit Linda zu drehen. Ich mag sie sehr. Sie war eine tolle Kollegin", blickt die Schauspielerin zurück.

MG RTL D GZSZ-Darsteller Anni Brehme und Katrin Flemming

MG RTL D / Bernd Jaworek Ulrike Frank

MG RTL D / Rolf Baumgartner Linda Marlen Runge und Ulrike Frank bei GZSZ

