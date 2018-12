50 Cent (43) und sein Sohn Marquise Jackson (21) sind sich nicht gerade grün. Das wurde bereits vor einigen Jahren deutlich, als der Rapper von seiner Ex verklagt wurde. Die Mutter des Jungen wollte sich so rund 50 Millionen Dollar sichern. Der Fall wurde 2009 jedoch zu den Akten gelegt. Anschließend wetterte der damalige Teenie im Netz regelmäßig gegen seinen berühmten Dad. Doch 50 verpasste seinem Sohnemann jetzt einen verbalen Schlag in die Magengrube!

Marquise postete kürzlich auf Instagram ein Foto von sich mit dem Sohn von Kenneth "Supreme" McGriff. Mit dem Gangster-Rapper hat der 43-Jährige eine seit Jahren anhaltende Fehde. Die Aufnahme provozierte den "In Da Club"-Interpreten dann wohl so sehr, dass er das Bild ganz schamlos kommentierte: "Wenn diese beiden Typen von einem Bus überfahren würden, hätte ich nicht mal einen schlechten Tag." Mittlerweile hat 50s Spross den Post wieder gelöscht.

Das Verhältnis mit seinem ältesten Nachkommen ist wohl nun endgültig zerrüttet, nachdem es vor mehr als zwei Jahren schon zu bröckeln begann. Damals versuchte Marquise' Mom Shaniqua Tompkins, auf Biegen und Brechen die Unterhaltszahlung für ihn zu erhöhen.

Michael Loccisano/Getty Images 50 Cent, Rapper

Instagram / 199viq Marquise Jackson

Lisa Wagner / Splash News Shaniqua Tompkins, Ex von 50 Cent

