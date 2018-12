Das vergangene Jahr verlief für Bibi (25) und Julian Claßen (25) überaus erfolgreich! Die beiden YouTuber wurden nicht nur zum ersten Mal Eltern, sondern gingen kurz vor der Geburt ihres Söhnchens sogar noch den Bund der Ehe ein. Mit einem deutlich sichtbaren Baby-Bauch und reichlich Schwanger-Glow gab die Blondine ihrem Liebsten das Jawort. Doch wie kam es überhaupt zu dieser recht kurzfristigen Entscheidung? Jetzt verriet Julienco: Bibi ist einfach die Liebe seines Lebens.

In seinem aktuellen YouTube-Clip stand der Webstar seinen Fans nun Rede und Antwort. Ein Bewunderer schien angesichts dieser Gelegenheit nicht lange fackeln zu wollen und nutzte die Chance, um seinem Idol ordentlich auf den Zahn zu fühlen. "Warum hast du dich dazu entschieden, Bibi zu heiraten? Möchte jemand wissen", las seine Ehefrau hinter der Kamera vor und konnte sich das Lachen nicht verkneifen. Der 25-Jährige antwortete daraufhin ganz schüchtern, aber zuckersüß: "Weil ich auf eine lange Zeit hin schon gesehen habe, dass wir uns optimal ergänzen und du meine Traumfrau bist."

Ganz so spontan war der Gang zum Standesamt also wohl doch nicht! Tatsächlich sind Julian und Bibi mittlerweile schon über neun Jahre liiert. Gefunkt hat es zwischen den frischgebackenen Eltern bereits in der fünften Klasse.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen am Tag ihrer standesamtlichen Hochzeit

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

YouTube / BibisBeautyPalace Julian und Bibi Claßens erstes gemeinsames YouTube-Video

