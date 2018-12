Wird Mel (43) B. jemals wieder einem Mann vertrauen können? In der Liebe lief es für das ehemalige Spice Girl nicht immer rund. Zehn Jahre war sie mit Stephen Belafonte (43) verheiratet, doch Ende letzten Jahres ließ sich das Paar nach zahlreichen Auseinandersetzungen scheiden. Es folgte eine öffentliche Schlammschlacht zwischen den beiden, die der 43-Jährigen ziemlich zusetzte. So sehr, dass sie sich deshalb vielleicht nie wieder verlieben wird!

Diese Befürchtung hat "Playgirl"-Model Danny Lopes geäußert, der mit der ehemaligen "Scary Spice" eine wilde Romanze hatte. Der 43-Jährige denkt, die Trennung habe bei der Sängerin schmerzhafte Wunden hinterlassen und sie können nun nie wieder jemandem vertrauen oder sich verlieben. "Sie ist sehr paranoid geworden und hat große Probleme, Menschen zu vertrauen – besonders mir", so Danny. Demnach würde sich Mel auf etwas Neues einlassen, sich dann jedoch wieder emotional verschließen. Auch in der Beziehung soll dies der Fall gewesen sein, zitiert Mirror den 43-Jährigen. Nachdem dieser ihr seine Liebe gestand und Mel sie auch erwiderte, brach sie den Kontakt kurz darauf jedoch ab und beendete die Liaison.

Am 27. November ist in den USA Mel B.s Biografie "Brutally Honest" erschienen. In dem Buch erzählt sie nicht nur über die aufreibende Ehe mit ihrem Ex Stephen Belafonte, sondern beschreibt auch ihre persönlichen Tiefpunkte im Leben.

Stuart C. Wilson/Getty Images Mel B. und Stephen Belafonte

Anzeige

Alberto E. Rodriguez / Getty Stephen Belafonte und Mel B. bei der Maxim Hot 100 Party in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Mel B. in Kalifornien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de