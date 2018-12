Das ging aber schnell! Erst vor drei Wochen brachte der The Real Housewives of Atlanta-Star Kenya Moore ihre Tochter, Brooklyn Doris Daly, mit Hilfe eines Kaiserschnitts zur Welt. Für die ehemalige Miss USA und ihren Ehemann Marc Daly ist es das erste Kind – die Geburt war nicht einfach. Doch für Babyspeck hatte Kenya scheinbar keine Zeit: Jetzt präsentiert sie stolz ihren After-Baby-Sixpack.

Auf Instagram postete sie mehrere Fotos ihres flachen Bauchs, an dem man schon wieder deutlich die Muskeln sieht. "Ich kann immer noch keinen Sport machen, aber ich fühle mich viel besser", schrieb sie zu den Bildern. Mit zwei Schnitten hätten die Ärzte das Kind geholt, deswegen will sie es erstmal ruhig angehen lassen. Kenya schreibt: "Ich war immer gesund und habe mein ganzes Leben lang Sport gemacht... was immer mein Körper macht, ich werde es nicht überstürzen." Auch eine süße Liebeserklärung an ihre Tochter packte sie mit in den Post: "#brooklyndaly ist jede Kriegsverletzung wert."

Während privat bei Kenya also alles zum Besten steht, gab es beruflich zuletzt einige Schwierigkeiten. Kürzlich wurde bekannt, dass sie in der nächsten Staffel von "The Real Housewives of Atlanta" nicht dabei sein wird. Sie und die Produzenten konnten sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Dass sie die Serie für immer verlässt, ist laut Insidern jedoch unwahrscheinlich.

Instagram / thekenyamoore Kenya Moore mit ihrer Tochter Brooklyn

Jamie McCarthy / Getty Images US-Schauspielerin Kenya Moore und Ehemann Marc Daly

Paras Griffin/Getty Images for WE tv Kenya Moore, Realitystar

