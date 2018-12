Bereits 2007 hatte J.K. Rowling (53) den beliebten Direktor der berühmten Zauberschule Hogwarts als schwul geoutet. Doch sowohl in den Harry Potter-Büchern als auch in den Filmen spielte Dumbledores Sexualität nie eine Rolle. Bis jetzt! Denn im zweiten Teil von Phantastische Tierwesen ist der Schulleiter so sexy wie nie zuvor. Jude Law (45) verkörpert in dem Streifen den jungen Albus Dumbledore. Und der Schauspieler ist überzeugt: Die Welt ist bereit für eine schwule Ikone.

Regisseur David Yates (55) hatte bereits Anfang des Jahres die Gerüchteküche ordentlich angeheizt, als er im Gespräch mit ew.com verriet, Dumbledore sei im zweiten Film "nicht ausdrücklich schwul". "Mir hat er das nicht gesagt", erklärt Jude im Interview mit der Online-Ausgabe der New York Times. "Jedes Mal, wenn ich fragte, hieß es 'Ja, ist er'. Für mich ist er es jedenfalls." Ist es an der Zeit für eine schwule Kinder-Ikone? "Ich denke, die Welt ist bereit dafür, und falls nicht, dann sollte sie es verdammt nochmal sein", findet der 45-Jährige.

"Phantastische Tierwesen 2" zeigt einige intime Momente zwischen Dumbledore und seinem Gegenspieler Grindelwald, verkörpert von Johnny Depp (55). Ob Jude glaubt, eine weitere Fortsetzung könne mehr von der romantischen Beziehung zwischen den beiden Zauberern zeigen? "Ich habe keine Ahnung", lautet die Antwort des Schauspielers.

Wiese / face to face / Action Press Jude Law und Eddie Redmayne in "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen"

Anzeige

Warner Bros./Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen Jude Law als Albus Dumbledore in "Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen"

Anzeige

Vivienne Vincent / Landmark Media / ActionPress Jude Law bei der Premiere von "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de