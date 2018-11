Erst vor ein paar Monaten verkündete Schlagersänger Heino (79), dass er der Bühne den Rücken kehren würde! Nach seiner geplanten Tournee im kommenden Jahr und seinem letzten Album "... und Tschüss" wollte die Bühnenlegende seine Karriere eigentlich an den Nagel hängen und schmiedete bereits fleißig Pläne für seine Zukunft als Rentner. In einem Interview gestand der 79-Jährige jetzt allerdings, dass ein vorübergehendes Comeback für ihn nicht ausgeschlossen wäre. Macht der Schlagerstar etwa einen Rückzieher vom Ruhestand?

Noch vor wenigen Wochen hatte die Volksmusik-Legende in einem Interview über sein zukünftiges Leben in Rente geschwärmt. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Hannelore (76) wollte er lange Spaziergänge machen, gut essen gehen und Rosamunde Pilcher-Filme im Fernsehen schauen, verriet der Blondschopf. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news ließ der Musiker nun jedoch durchblicken, dass eine Rückkehr ins Rampenlicht für ihn nicht undenkbar wäre: "Ich werde mich sicherlich nicht ganz zu hundert Prozent von der Bühne verabschieden können. Ich kenne ja fast nichts anderes", erzählte der "Blau blüht der Enzian"-Interpret. In welchem Rahmen er ein Comeback in Betracht ziehen würde, wolle der Sänger aber aus dem Bauch heraus entscheiden.

Mit Heino wird vermutlich auch seine Gattin Hannelore in den Ruhestand gehen. Schließlich unterstützte sie ihren Ehemann in der Vergangenheit nicht nur bei Auftritten – auch für seine Garderobe war die 76-Jährige bisher immer zuständig, wie der gebürtige Düsseldorfer vor Kurzem ausplauderte.

Voß, Cindy Hannelore Kramm und Heino bei Verleihung der Goldenen Sonne

Andreas Rentz/Getty Images Heino beim photocall von "Deutschland sucht den Superstar" im Oktober 2014

THÜRINGEN PRESS Hannelore Kramm und Heino bei der Seitenblicke-Party

