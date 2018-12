Die 14. Staffel von Bauer sucht Frau unter der Moderation von Inka Bause (50) stand wieder einmal ganz im Zeichen der Liebe. Doch ausgerechnet für die Publikumslieblinge war die Schar an Schmetterlingen offenbar nicht groß genug: Nur einen Tag vor dem Finale am 3. Dezember verkündeten Jungbauer Matthias und Tennisspielerin Tayisiya Morderger (21) ihre Trennung – die beiden seien einfach nicht füreinander bestimmt. In einem Interview sprach die Kuppel-Kandidatin jetzt auch über Matthias' Reaktion: Mit ihr wäre der Farmer niemals glücklich geworden!

"Alle sind traurig, dass es nicht geklappt hat, aber ich kann es nicht ändern", stellte die 21-Jährige zunächst gegenüber RTL klar. Der Landwirt mit dem Milchviehbetrieb, der von nun an ihr bester Freund sein soll, habe das Ende ihrer jungen Beziehung allerdings mit Fassung genommen. "Für ihn war es kein Problem, dass ich weg bin, aber ich hatte das Gefühl, dass ihn das nicht glücklich macht", plauderte sie weiter aus. Ihrer Meinung nach habe der 23-Jährige eine Frau verdient, die ihm mehr Aufmerksamkeit schenke. "Ich denke, mit mir wäre er nicht glücklich geworden", hieß es außerdem.

Aus dem Schwärmen für den Bauern aus dem Schwabenland kommt die sportliche Schönheit dennoch nicht heraus. "Meine Gefühle waren stark zu ihm. So einen netten jungen Mann trifft man ja nicht jeden Tag auf der Straße", erzählte sie. Ihre Karriere als Tennisspielerin machte ihr letztendlich aber einen Strich durch die Rechnung.

MG RTL D Matthias und Tayisiya bei "Bauer sucht Frau" 2018

MG RTL D Tayisiyas und Matthias' Kuss bei "Bauer sucht Frau" 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Matthias und Tayisiya bei "Bauer sucht Frau"

