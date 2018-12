Hat sich Bauer Bernhard in Sachen Liebe doch umentschieden? Im Kuppelformat Bauer sucht Frau will der sympathische Hutträger endlich seine große Liebe finden. Die blonde Annett brachte das Herz des Landwirts zum Klopfen – nach einem spannenden Scheunenfest verbrachten die beiden eine intensive Hofwoche miteinander. Noch in der vergangenen Folge hatte Bernhard in den höchsten Tönen von seiner Auserwählten geschwärmt. Doch nun stellt sich die Frage: Sind die beiden überhaupt noch verliebt? Zu seinem Beziehungsstatus äußert sich der TV-Kandidat kurz vor dem Finale geheimnisvoll!

Bauer Niels stellte Bernhard im Gespräch mit seinen TV-Farmer-Kumpels eine ganz persönliche Frage, wie auf der Facebook-Seite von RTL zu sehen ist: "Hast du auch noch eine Frau von der "Bauer sucht Frau"-Staffel oder was ganz was anderes?" Zurückhaltend und mit einem Schmunzeln gab Bernhard lediglich zu: "Mal schauen, ich will da jetzt noch nichts verraten." Die anderen Bauern sind sich einig – bei Bernhard ist doch was im Busch! Ob es sich dabei wirklich um eine neue Frau handelt? Er wäre in der diesjährigen Staffel nicht der einzige, der es sich noch einmal anders überlegt!

Für Luxemburger Guy beispielsweise waren gleich drei Frauen angereist – doch er konnte sich von keine von ihnen begeistern! Stattdessen schnappte er seinem Konkurrenten Claus die Angebetete weg und entführte sie auf die Hofwoche. Der Wahlkanadier Andreas hingegen brauchte ganze drei Anläufe, um endlich sein Liebesglück zu finden – er reitet nun glücklich mit Ingeborg durch die kanadischen Wälder.

Bernhard und Annett bei "Bauer sucht Frau"

Guy und Kathrin bei "Bauer sucht Frau"

Ingeborg und Andreas, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

