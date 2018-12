Zweite Liebespleite für Landwirt Claus? In der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau ließ sich der Niedersachse auf das TV-Abenteuer ein und wollte Kandidatin Heike für sich gewinnen. Doch nach dem missglückten Versuch seiner Auserwählten, ein Schweinchen zu trainieren, bekamen sich die beiden in die Haare und die Rechtsanwaltsgehilfin verließ den Hof. Im Finale betrauerten die beiden das Ende ihrer kurzen Turtelei zwar, doch Claus hatte schon eine neue Dame an der Angel. Allerdings war auch dieser Flirt nicht von Dauer!

Monika bewarb sich ursprünglich für Bauer Leopold, signalisierte dann aber Interesse an Claus. Beim Abschlussfest wirkten die zwei bereits ziemlich vernarrt ineinander. Doch beim Besuch von RTL Extra-Reporter Ralf Herrmann einige Wochen später sah das schon wieder ganz anders aus. "Was mich gestört hat – jeden Abend schreiben oder telefonieren. Es reicht doch, wenn man jeden zweiten Tag telefoniert", berichtete Claus. "Das wurde mir dann zu viel. Und dann mit Zelte abreißen, also von heute auf morgen, das kann ich nicht."

Während der Landwirt längst wieder mit seiner neuen Flamme abgeschlossen hatte, wusste Monika davon jedoch noch gar nichts. Sie schien auch seine Sorgen nicht so recht zu verstehen: "Was ist das Problem, wenn man jeden Tag telefonieren will, zumindest ein kurzes Gespräch ist doch drin." Doch auch das konnte Claus nicht umstimmen. Er plane nun ein klärendes Gespräch: "Man hat gedacht, versuch es mal. Ich melde mich bei Monika und dann reden wir mal."

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bauer Leopold mit Monika und Annemarie (v.l.) beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Claus, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2018

MG RTL D Heike, Bauer Claus und Inka Bause

