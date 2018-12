Daniela Katzenberger (32) platzt vor Stolz! Immerhin ist ihr Töchterchen Sophia Cordalis (3) ein wahres Wunderkind – zumindest was ihre Sprachbegabung anbelangt: Im zarten Alter von gerade einmal drei Jahren kann Sophia bereits auf drei verschiedenen Sprachen zählen. Deutsch und Spanisch stehen in ihrem mallorquinischen Eigenheim natürlich an der Tagesordnung, hinzu kommt Englisch. Jetzt enthüllte Daniela aber auch: Für seinen Opa Costa Cordalis (74) lernt das multilinguale Mädchen zusätzlich Griechisch!

"Costa spricht ganz viel Griechisch mit ihr. Das Kind ist doch irgendwie eine Griechin – zumindest so halb", plauderte die Kultblondine im Interview mit Promiflash aus. Die Dreijährige sei das einzige Enkelkind des Schlagersängers, das den Nachnamen Cordalis trage – die Kids von Lucas' (51) Schwestern heißen allesamt anders. "Da ist er stolz, weil die Tradition weitergeführt wird, denn keines seiner anderen Enkelkinder spricht Griechisch", erzählte die 32-Jährige weiter.

Auch weitere Talente kann die Katze ihrem kleinen Sonnenschein zuschreiben. Ganz wie die Mama interessiert sie sich auch für Schminke, Schuhe und Co. und ist in Sachen Style schon ein echter Profi! Dann und wann stellt sie sich sogar schon selbst ihre Outfits zusammen und lädt Opa Costa zu einem kleinen Umstyling ein.

ActionPress / wcrART / face to face Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis mit Töchterchen Sophia in Köln

P.Hoffmann/WENN.com Daniela Katzenberger, Unternehmerin

Daniela Katzenberger / Facebook Costa Cordalis mit seiner Enkelin Sophia Cordalis

