Mit so viel nackten Tatsachen hatte Dwayne "The Rock" Johnson (46) wohl nicht gerechnet! Der Action-Superstar stand vor einigen Wochen mit Schauspielerin Emily Blunt (35) für den Disney-Film "Jungle Cruise" vor der Kamera. Auch Emilys Ehemann John Krasinski (39) besuchte das Set – und durfte sich über eine Einladung ins mobile Fitnessstudio von The Rock freuen. Dafür bedankte er sich mit einem ganz speziellen Foto: John zeigte sich darauf nur mit einem Handtuch bekleidet!

The Rock schien den freizügigen Schnappschuss seines Schauspielkollegen mit Humor zu nehmen. "Ich habe John Krasinski gesagt: 'Wenn du mein Gym nutzt, schicke mir danach ein Foto von dir, wie du alles gibst. Ich habe dann schon bald erkannt, dass er und ich ganz andere Vorstellungen von ‘alles geben’ haben'", erklärte er in einem Twitter-Beitrag mit Verweis auf die mutigen Fotos. "Jetzt kann ich den nackten Krasinski nie wieder ungesehen machen", beendete der Sportfan seinen Post – und fügte noch einen Facepalm- und einen Kotz-Emoji hinzu.

John selbst erklärte sein Foto in der The Ellen DeGeneres Show: "Ich habe ihm die Bilder geschickt und meinte: ‘Hey, Mann, danke für ein tolles Workout. Uh, fühle mich echt wohl hier, wie zu Hause, ich habe deshalb gar nicht das Gefühl gehabt, dass ich was anziehen muss’." Dann legte John gegenüber Gastgeberin Ellen DeGeneres (60) augenzwinkernd nach: "Er liebt es, wenn du so richtig intim auf seine Geräte schwitzt. Und das ist hier vielleicht ein schlechter Zeitpunkt und Ort, um ihm zu sagen, dass ich sein Equipment danach nie sauber gemacht habe. Niemals."

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson

United Archives GmbH / ActionPress John Krasinski und Emily Blunt bei der Weltpremiere von "Mary Poppins' Rückkehr"

Matt Winkelmeyer/Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson bei einer Veranstaltung in Hollywood, April 2018

