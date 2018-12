Eva Saalfeld (Uta Kargel, 37) ist zurück am Fürstenhof. In der sechsten Staffel Sturm der Liebe fand die Restaurantleiterin in Robert Saalfeld (Lorenzo Patanè, 42) ihre große Liebe. Nach der großen Traumhochzeit kehrte das frischgebackene Brautpaar dem bayrischen Örtchen Bichlheim den Rücken und wanderte ins italienische Verona aus. Doch nach sieben Jahren Abstinenz ist das einstige Serien-Traumpaar zurück am Fürstenhof. Aber wie geht es der Eva-Darstellerin damit, wieder an alter Wirkungsstätte zu sein?

Seit März flimmert Utas Serienfigur wieder über die deutschen TV-Bildschirme. Aber nicht nur die Zuschauer der ARD-Telenovela freuen sich über die neuen Geschichten rund um die Rolle Eva. Auch die Schauspielerin selbst ist glücklich, wieder ein Teil des "Sturm der Liebe"-Teams zu sein, wie sie im Gespräch mit Promiflash verrät: "Obwohl so viel Zeit vergangen ist und sich einiges verändert hat, ist es überraschend vertraut. Durch die bekannten Gesichter und Abläufe und die nie versiegte Liebe zum Spiel und zum Sturm, fühlt es sich an wie ein Nachhausekommen", offenbart die 37-Jährige.

Obwohl manche Serien-Charaktere der sechsten Staffel noch immer am Fürstenhof sind, gehören mittlerweile auch viele neue Gesichter dem Cast der Erfolgsserie an. "Infolge der vergangenen Zeit und dem Umstand, dass ich älter geworden bin, ist das Ensemble merklich jünger geworden", stellt die Wahlberlinerin weiter fest. Dennoch genieße die ehemalige GZSZ-Darstellerin die gemeinsamen Freizeitaktivitäten, die sie mit den alten und neuen Kollegen unternimmt.

ActionPress Lorenzo Patane und Uta Kargel beim Fotoshooting für die sechste Staffel "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Werner Saalfeld (Dirk Galuba), Valentina Saalfeld (Paulina Hobratschk) und Eva Saalfeld (Uta Kargel)

ARD/Christof Arnold Eva Saalfeld (Uta Kargel) und Tina Kessler (Christin Balogh) am Set von "Sturm der Liebe"

