Er hat ganz genaue Vorstellung von der zukünftigen Frau an seiner Seite: Vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, wer im kommenden Jahr endlich wieder in die Rolle des begehrtesten Junggesellen Deutschlands schlüpfen darf. Andrej Mangold (31) ist Der Bachelor 2019 und wird ab dem 2. Januar seine Traumfrau vor laufender Kamera suchen. Wie seine baldige Freundin allerdings sein soll, verriet Andrej jetzt in einem Interview!

Gegenüber RTL erzählte der Fitnessfreak nun, was er an Frauen besonders schätze. "Natürlichkeit wäre schön. Klar möchte ich auch eine Frau, die auf sich achtet. Aber ich brauche jetzt keine Partnerin, die morgens schon vor mir aus dem Bett springt und direkt geschminkt ist. Das ist nicht meins", gab der 31-Jährige offen zu. Mit einer liebevollen Art und Warmherzigkeit würde Frau das Herz des Sportlers gewinnen.

Auch das Thema Eifersucht sprach der durchtrainierte Schnuckel im Gespräch an: "Aber ich denke, wenn man offen und ehrlich in einer Beziehung kommuniziert, dann spielt Eifersucht da keine Rolle." Einen absoluten Pluspunkt hat seine baldige Herzensdame, wenn sie auch etwas sportlich wäre.

Instagram / dregold Andrej Mangold, Bachelor 2019

MG RTL D / Arya Shirazi Andrej Mangold, "Der Bachelor" 2019

Instagram / dregold Andrej Mangold, "Der Bachelor" 2019

