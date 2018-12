Da ist aber jemand in Weihnachtsstimmung! Dass Herzogin Kate (36) oft wegen ihres Modestils gefeiert wird, ist alles andere als neu – nun begeisterte sie einmal mehr ihre Fans: mit einem traditionellen Look, den sie zeitgemäß und festtagstauglich in Szene setzte. So besuchte sie gemeinsam mit Ehemann Prinz William (36) eine vorweihnachtliche Charity-Veranstaltung in London und entschied sich dabei für ein Outfit mit historischem Background: Kate trug einen Schottenrock – allerdings nicht knie-, sondern fast knöchellang und damit richtig elegant.

Bei dem Event, das sich an Angehörige des britischen Militärs richtete, herrschte reichlich Festtagsstimmung samt Nikolaus-Auftritt, Kinderlachen und Musik. Die von DailyMail veröffentlichten Fotos zeigen eine Kate in rotem Schottenmuster. Zu dem auffälligen Rock von Designerin Emilia Wickstead trug die Herzogin eine schwarze Cardigan-Jacke – und schritt in ihrem weihnachtlichen Outfit durch künstlich aufgewirbeltes Schneegestöber.

Wenn in wenigen Wochen das große Fest vor der Tür steht, werden William und Kate sowie ihre Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte (3) und Prinz Louis vermutlich gemeinsam mit Queen Elizabeth II. (92) rund um den Weihnachtsbaum sitzen. Zuvor hatte es geheißen, dass der Herzog und die Herzogin von Cambridge mit der Middleton-Familie die Festtage verbringen. Ein Insider dementierte dies nun.

