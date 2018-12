Baby an Bord! Vor zwei Monaten krönten Bibi (25) und Julian Claßen (25) ihr Liebesglück mit der Geburt ihres kleinen Jungen. Seither bestimmt der kleine Mann den Alltag der Webstars und hält die beiden ziemlich auf Trab. Doch die frischgebackenen Eltern wachsen von Tag zu Tag an ihren Aufgaben. Nun wagte das YouTuber-Paar sogar eine erste Reise über Nacht mit ihrem Söhnchen!

Auf Instagram postete die Blondine einen Schnappschuss, auf dem sie neben ihrem Mann und ihrem Sohn vor dem Brandenburger Tor zu sehen ist. "Wir hatten eine wunderschöne Zeit hier in Berlin! Die erste kleine Reise über Nacht mit unserem Schatz", schrieb die 25-Jährige zu der Momentaufnahme. Warum sie in der Hauptstadt unterwegs waren, ist nicht bekannt. Wie die Beauty in der Bildunterschrift allerdings weiter verriet, war der Kleine bei der Fahrt in die Metropole ganz entspannt. Sicherheitshalber wurde das Trio aber von Biancas Mutter begleitet. Die Fans zeigten sich von dem Anblick des Dreiergespanns hellauf begeistert: "Ihr seid so eine süße Familie", "Dieses Bild macht mich glücklich" oder "So ein schönes Foto", lauteten nur drei der zahlreichen positiven Reaktionen.

Wie viel Gepäck die Neu-Eltern auf ihrem Kurztrip wohl dabei hatten? Immerhin hat Bibi bereits wenige Wochen nach der Geburt durchblicken lassen, dass ihre Taschen immer vollgepackt sind, wenn sie mit ihrem Baby das Haus verlässt: "Also wir nehmen immer den Kinderwagen mit, dann haben wir eine Decke, wir haben ein Spuck-Tuch. Wir brauchen mindestens einen Schnuller, meistens sogar zwei, dann haben wir die komplette Wickeltasche dabei", zählte sie ihren Fans auf. Glaubt ihr, die beiden verreisen jetzt häufiger mit dem Baby? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / bibisbeautypalace Bibi und Julian Claßen mit ihrem Sohn

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihrem Baby

ActionPress / United Archives GmbH Julian und Bibi Claßen bei der "Die Schlümpfe"-Premiere in Berlin

