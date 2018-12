Jetzt platzt auch Joe Jonas (29) der Kragen! Seit Tagen ziehen atemberaubende Bilder von Nick Jonas (26) und Priyanka Chopras (36) Hochzeitsmarathon um die Welt. Der Musiker und die Schauspielerin zelebrierten ihre Liebe über mehrere Tage im Bollywoodstil – erst nach christlicher und dann nach hinduistischer Tradition. Das romantische Spektakel endete schließlich mit einem prachtvollen Empfang. Nachdem das britische Magazin The Cut jedoch behauptet hatte, das ganze Event sei erzwungen und die großen Gefühle nur vorgespielt, reichte es dem älteren Bruder des Bräutigams: Im Netz teilte Joe jetzt mächtig aus!

"Das ist einfach nur ekelhaft", empörte sich der mittlere Jonas-Brother auf Twitter über die fälschliche Berichterstattung. "The Cut sollte sich dafür schämen, so einen Unsinn zu verbreiten. Was Nick und Pri haben, ist eine wundervolle Liebe", lauteten seine Zeilen weiter. Er und seine Verlobte Sophie Turner (22) waren bei den Feierlichkeiten natürlich mit von der Partie und entzückten mit traditionellen indischen Gewändern – ganz wie das Brautpaar.

Auch die Game of Thrones-Schauspielerin machte ihrem Ärger über die bösen Vorwürfe bereits Luft. "Das ist unglaublich unangebracht und total widerlich", schrieb die 22-jährige Sophie auf der Plattform.

Getty Images Joe Jonas bei den Innovator Awards 2017

Splash News.com Priyanka Chopra und Nick Jonas mit ihren Familien beim Hochzeitsempfang

Lars Niki/Getty Images for Entertainment Weekly Sophie Turner auf der Comic Con in New York im Oktober 2018

