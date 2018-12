Die Golden Globe-Nominierungen stehen fest – und zwei der Preise könnten wieder nach Deutschland gehen! Im vergangenen Jahr hatte sich Fatih Akin (45) mit dem NSU-Drama "Aus dem Nichts“ bereits einen der begehrten Awards gesichert. Ob deutsche Filmschaffende auch am bei den Globes am 7. Januar 2019 wieder zu den glücklichen Gewinnern zählen werden? Nun steht jedenfalls schon einmal fest, wer sich überhaupt Chancen ausrechnen darf: Sowohl der deutsche Film "Werk ohne Autor" als auch Schauspieler Daniel Brühl (40) stehen auf der Liste!

Die Hollywood Foreign Press Association gab heute bekannt, wer sich ab jetzt Hoffnungen auf eine der Trophäen machen darf. In der Kategorie "Bester nicht-englischsprachiger Film" ist unter anderem "Werk ohne Autor" mit den Schauspielern Tom Schilling (36) und Sebastian Koch (56) nominiert. Daniel Brühl konnte das Auswahlkomitee mit seiner Leistung in der Netflix-Show "The Alienist" überzeugen und ergattert vielleicht einen Award als "Bester Schauspieler einer Serie". Der absolute Abräumer des Abends wird aber aller Wahrscheinlichkeit nach "A Star Is Born" mit Lady Gaga (32) und Bradley Cooper (43) sein: Der Herzschmerz-Streifen wurde immerhin in satten fünf Kategorien nominiert.

Wer im Januar durch den Abend führen wird, steht auch schon fest. Grey's Anatomy-Star Sandra Oh (47) und Comedian Andy Samberg (40) werden Text werden das Event moderieren. Glaubt ihr, dass "Werk ohne Autor" gute Chancen auf einen Golden Globe hat? Stimmt ab!

WENN Paula Beer, Tom Schilling und Oliver Masucci bei der Premiere von "Werk ohne Autor"

WENN Daniel Brühl auf der Premiere von "Captain America Civil War"

FayesVision/WENN Lady Gaga bei der American Cinematheque Award Presentation

