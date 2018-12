Giuliana Farfalla (22) hat sich tatsächlich unters Messer gelegt! Lange herrschte Stille auf den Social-Media-Kanälen der Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin. Im Oktober meldete sich die Beauty schließlich mit einem neuen Selfie zurück – doch das Bild versetzte viele ihrer Fans in Erstaunen: Die ehemalige Dschungelkandidatin sah darauf völlig verändert aus! Einige ihrer Follower vermuteten daraufhin, dass sich die 22-Jährige einer Schönheitsoperation unterzogen habe. Jetzt bestätigte Giuliana: Sie hat sich wirklich die Nase machen lassen!

Das berichtete die TV-Schönheit nun selbst via Snapchat. "Meine Nasen-Operation ist heute genau drei Wochen her", verriet Giuliana und schilderte weiter: "Sie ist noch ziemlich angeschwollen. Sie braucht noch Zeit." Dazu postete das Model mehrere Fotos seiner leicht veränderten Gesichtszüge. Wie das gewünschte Endresultat aussehen wird, bleibt allerdings noch abzuwarten. Nach einer solchen OP kann es mehrere Monate dauern, bis sämtliche Schwellungen zurückgegangen sind.

Bei genauerem Hinsehen ist die Veränderung aber schon jetzt zu erkennen: Giulianas Nase wirkt zierlicher und gerader. Hättet ihr gedacht, dass die OP-Gerüchte tatsächlich wahr sein könnten? Stimmt ab!

Snapchat / Giuli_Farfalla Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Giuliana

Snapchat / Giuli_Farfalla Ex-GNTM-Kandidatin Giuliana

Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla, Ex-GNTM-Kandidatin

