Seit diesem Monat sind sie endlich offiziell Mann und Frau: Anfang Dezember gaben sich Priyanka Chopra (36) und Nick Jonas (26) in einem mehrtätigen Hochzeits-Marathon in Indien das Jawort. Nach diesem romantischen Großspektakel absolvierten die Neu-Eheleute bereits ihren ersten Red-Carpet-Auftritt und präsentierten sich auf dem roten Teppich verliebter denn je. Nun zeigte Priyanka auch via Social Media, wie verschossen sie in ihren Ehemann ist!

"Ehemann-Vibes" – schrieb die 36-Jährige zu einem Bild ihres frisch angetrauten Gattens, das sie in ihrer Instagram-Story hochgeladen hatte. Ihre Schwärmerei für ihren Liebsten unterstrich die Bollywood-Beauty noch mit einem Kuss-Emoji und einem Smiley mit Herzaugen. Auch Nick ist noch völlig berauscht von der Heirat mit seiner Traumfrau. Zu einem Wedding-Clip auf seiner Insta-Seite schrieb er: "Es war wirklich magisch."

Trotz Schmetterlinge im Bauch wollen Priyanka und Nick noch mit Nachwuchs warten. "Lass uns erstmal ein Weilchen verheiratet sein, bevor wir all diese großen Entscheidungen treffen. Wir sind schließlich noch in unserer Flitterwochen-Phase und das soll auch noch lange so bleiben", stellte der 26-Jährige in einem Interview klar.

Getty Images Priyanka Chopra in New Delhi, Dezember 2018

Getty Images Nick Jonas und Priyanka Chopra

Getty Images Nick Jonas in New York, Oktober 2018

