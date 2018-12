Gerade erst musste Til Schweiger (54) für das Remake seines Films "Honig im Kopf" in den USA durchweg schlechte Kritiken einstecken und auch die Zuschauerzahlen von "Head Full Of Honey" waren am ersten Wochenende gering. Doch das scheint dem 54-Jährigen nicht die Laune zu vermiesen – ganz im Gegenteil. Der Schauspieler postete jetzt das erste Pärchenfoto mit seiner neuen Liebe Francesca Dutton!

Das Instagram-Foto ist eine Nahaufnahme der beiden, wie sie ganz ausgelassen in die Kamera lachen. Til kuschelt sich dabei an seine Freundin. Im Kommentar zum Bild verrät er, was die beiden am Flughafen von Los Angeles zum Lachen gebracht hat: "Habe zwei Gläser Chardonnay bestellt – Francesca musste ihren Ausweis zeigen. Und ratet mal, was noch passiert ist? Ich auch", heißt es zu dem Schnappschuss. "Das erste Mal nach 20 Jahren! So glücklich und aufgeregt", ließ Til seine Follower wissen. Francesca war schon im November mit einem Pärchenbild an die Öffentlichkeit gegangen. "Eigentlich poste ich nicht über mein Privatleben, aber dafür mache ich einmal eine Ausnahme", schrieb die Produzentin zu einem Bild von sich und Til.

Die Beziehung der beiden wurde erst vor wenigen Wochen bekannt, als sie sich Mitte November gemeinsam auf einer Party in Hamburg zeigten. Knapp zwei Jahre nach der Trennung von Marlene Shirley ist der 54-Jährige nun offiziell wieder vergeben. Mit Francesca sei es Liebe auf den zweiten Blick gewesen.

