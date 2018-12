Gwyneth Paltrow (46) blickt voller Wehmut auf die 90er-Jahre zurück. Brad Pitt (54) und die schöne Blondine waren das Paar dieses Jahrzehnts. Nachdem sie 1995 zueinander gefunden hatten, sollte allerdings schon zwei Jahre später wieder Schluss sein. Ein schwerer Schlag für die Schauspielerin, gefolgt von einem großen Medienaufschrei. Doch dieser sah damals noch ganz anders aus, als es heute üblich wäre: Nun hat die 46-Jährige verraten, wie dankbar sie rückblickend dafür ist.

"Als Brad und ich Schluss gemacht haben, war es auf dem Cover der New York Post und niemand war vor meinem Haus", erzählt sie im Interview mit dem WSJ Magazine, dessen Cover sie momentan ziert. "Das würde heute nie passieren." In den frühen 90ern gab es schlichtweg weniger Paparazzi – und Gwyneth dankt Gott für diese Zeit.

Vor allem mit Schauspielkollegin Cameron Diaz (46) blickt sie oft zurück auf die Zeit vor der Jahrtausendwende. "Wir sind so dankbar, dass uns niemand verfolgt hat und sehen konnte, was wir tun", sagt die Blondine. Sie muss es wissen, denn im Jahr 2014 verkraftete sie auch die Trennung von Chris Martin (41). Seit September ist sie glücklich mit Brad Falchuk (47) verheiratet – mit all dem Medieninteresse, das so eine Nachricht mit sich bringt.

KIM KULISH / Getty Brad Pitt und Gwyneth Paltrow bei der Oscar Verleihung 1996

Getty Images Cameron Diaz bei der "Annie"-Filmpremiere

Getty Images Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow

