Brad Pitt (54) war ihr Verlobter, Ben Affleck (46) ihr langjähriger Freund und Sänger Chris Martin (41) über zwölf Jahre lang ihr Ehemann – Gwyneth Paltrows (46) Romanzen lesen sich wie ein Who's Who der VIPs. In Brad Falchuk (47) hat die Schauspielerin nach ihrem Beziehungs-Aus mit Coldplay-Frontmann Chris eine neue Liebe und neuen Ehemann gefunden und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: So glücklich ist die Blondine mit ihrem frisch angetrauten Lebensgefährten!

"Es ist fantastisch. Es ist wahrscheinlich besser, seinen Lebenspartner zu wählen, wenn man schon die halbe Lebenszeit hinter sich hat", erzählte Gwyneth nun in der aktuellen Ausgabe des WSJ-Magazins im Hinblick auf die Hochzeit mit ihrem Brad, dem sie am 29. September das Jawort gegeben hatte. Wegen des Drucks, sich fortzupflanzen, sei man als junge Frau genötigt, sich schon früh einen Mann zu suchen – umso entspannter sei sie, nun ihren Brad zu haben: "Für mich war es eher ein Prozess, deshalb bin ich wirklich glücklich, dass ich diesen Menschen getroffen habe, der ein unglaublicher, wahrer Partner ist."

Gemeinsam mit Brads Kids aus erster Ehe und Gwyneths Kindern mit Chris leben die Neu-Verheirateten als Patchworkfamilie. Das funktioniere aber gut – trotz des schwierigen Alters der Nachkommen ihres Mannes: "Wir versuchen es auf unsere Weise. Mit Teenagern muss man ganz vorsichtig umgehen. Das ist ganz schon heftig, dieses Teenie-Ding. Ich war noch nie eine Stiefmutter. Ich weiß gar nicht, wie das geht", erklärte Gwyneth.

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Instagram / gwynethpaltrow Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow am Valentinstag

Instagram / gwynethpaltrow Chris Martin und Gwyneth Paltrow mit ihren Kindern Apple und Moses

