Dancing on Ice geht in eine neue Runde – nicht nur in Deutschland! Schon seit vielen Jahren begeistert die britische Show die Zuschauer vor dem Fernseher. Prominente bekommen dabei jeweils einen Profi-Eiskunstläufer zur Seite gestellt, mit dem sie eine Choreografie einüben und während der Show auf dem Eis präsentieren. Keine leichte Aufgabe für die meisten Promis, die zuvor, wenn überhaupt, nur hobbymäßig auf der Eisfläche standen. In Großbritannien geht die Show im Januar wieder los – und die prominenten Teilnehmer stehen nun auch fest!

Neben dem britischen Love Island-Kandidaten Wes Nelson und dem Reality-Sternchen Gemma Collins (37) stehen auch Schauspieler Richard Blackwood und Tänzer James Jordan bereits in den Startlöchern für die Show. Auch der ehemalige Westlife-Sänger Brian McFadden (38) ist in der kommenden Staffel mit von der Partie. Ebenso steigen "The Apprentice“-Star Saira Khan und der ehemalige Cricketspieler Ryan Sidebottom in die Schlittschuhe.

Die siebte, die für die Show ihre Zusage erteilte, ist Pussycat Dolls-Sängerin Melody Thornton. Die Zuschauer dürfen sich zudem auf "Neighbours"-Darsteller Marc Little, Schauspielerin Jane Danson sowie The X Factor-Star Saara Aalto freuen. Wie die britische Online-Ausgabe des OK-Magazins berichtet, ist mit Grease-Ikone Didi Conn die Star-Besetzung der Eis-Tanzhow komplett. Moderiert wird das Eiskunstlauf-Spektakel von Holly Willoughby (37) und ihrem Kollegen Phillip Schofield.

Lia Toby/WENN.com Wes Nelson in London

Phil Lewis/WENN.com Didi Con

Saara Aalto Saara Aalto im G-A-Y in London

Rocky/WENN.com Jane Danson

WENN Melody Thornton

WENN Ryan Sidebottom

Lia Toby/WENN.com Saira Khan

WENN James Jordan

WENN Richard Blackwood

Graham Finney/WENN Gemma Collins



