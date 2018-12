Dieses Beziehungsende ist keine Überraschung für Nicki Minaj (36). Seit wenigen Tagen ist es offiziell: Cardi B (26) und ihr Ehemann Offset (26) gehen ab sofort getrennte Wege. Dabei begrüßten sie gerade mal vor fünf Monaten ihr erstes gemeinsames Kind Kulture Kiari Cephus und sollten wohl eigentlich im Elternhimmel schweben. Für die Fans des Rapper-Paares ein echter Schock – Cardis On-Off-Feindin Nicki Minaj verwundert der plötzliche Schlussstrich allerdings nicht.

Das behauptete zumindest jetzt eine Quelle gegenüber Hollywood Life. "Nicki ist nicht überrascht, dass Cardi B und Offset sich getrennt haben. Nicki ist sich all der Gerüchte rund um Cardi und Offset bewusst." Denn: Immer wieder wird gemunkelt, dass Offset seine Liebste betrogen habe. Nicki verstehe außerdem, wie schwer es sei, eine längere Beziehung in der Hip Hop-Welt zu pflegen. Schließlich versuche in der Brache jeder andauernd, jemand anderen fertigzumachen.

Dass Nicki mit dem Liebes-Aus bereits gerechnet hat, heißt jedoch nicht, dass sie sich auch darüber freut, dass es ihrer Rivalin nun nicht gut gehen dürfte: "Nicki fühlt sich trotzdem schlecht. Sie hasst es, Familien mit einem kleinen Kind auseinanderbrechen zu sehen", verriet der Insider weiter. Aus diesem Grund plane die "Super Bass"-Interpretin nun fürs Erste, sich nicht abfällig über Cardis gescheiterte Ehe zu äußern.

Splash News Cardi B und Offset in Los Angeles

Getty Images Nicki Minaj bei der New York Fashion Week, September 2018

Andrew Toth/Getty Images for New York Fashion Week: The Shows Cardi B und Offset auf der New York Fashion Week 2018

