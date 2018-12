Ein gutes Bier oder ein deftiger Braten? Für Jamie Oliver (43) kann davon gar nicht genug auf dem Tisch landen! Bereits seit vielen Jahren sorgt der TV-Koch mit spannenden Rezeptideen für geschmackliche Vielfalt in den Küchen seiner Fans und reist um die ganze Welt, um das perfekte Gericht zu finden. Ein Land hat es dem Feinschmecker dabei offenbar besonders angetan: Jamie liebt die deutschen Speisen!

Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur kam der 43-Jährige nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Ich liebe die deutsche Küche aus Niederbayern und dem Schwarzwald. Verdammte Knödel, Hackbällchen, Wildpilze und Bier – ist deftig, aber wundervoll." Damit war das Komplimente-Repertoire des Kochs aber noch nicht ausgeschöpft: Jamie ist auch den süßen Versuchungen komplett verfallen! "Deutsche Nachspeisen gehören zu den besten der Welt", erzählte er. Viele der traditionellen deutschen Gerichte unterscheiden sich laut des Briten nicht von dem Essen, das er bei seiner Großmutter und seiner Mutter bekommen habe.

Das Küchen-Allroundtalent schmiede aktuell schon an seinem nächsten Laden: ein deutsches Restaurant in England! "Wir haben Spanisch, Französisch und Italienisch, wo sind die Deutschen? Ich glaube, da gibt es eine große Marktlücke", sagte er in dem Gespräch. Er wolle seinen Plan in den nächsten fünf Jahren in die Tat umsetzen. Zuletzt steckte seine Restaurantkette "Jamies Italien" in der Krise: Der Star-Koch pumpte sein privates Geld hinein, um seine Läden zu retten.

Miquel Benitez Jamie Oliver im Mai 2016 in Barcelona

Getty Images Jamie Oliver und Cheryl Cole in London

Splash News Jamie Oliver vor den BBC Radio Two Studios in London

