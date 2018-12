Die Kardashian-Minis verzaubern mal wieder ihre Fans! Die niedlichen Schnappschüsse von Stormi, Chicago, True und Co. gehören stets zu den Beiträgen, die auf den Social-Media-Kanälen ihrer berühmten Mamis die meisten Likes und begeisterten Kommentare ernten. Auch diese Aufnahme dürfte so manchen waschechten Kardashian-Groupie in Verzückung versetzt haben: Khloe (34) postete jetzt ein Pic, auf dem True und Chicago Händchen halten!

Den bezaubernden Schnappschuss veröffentlichte sie nun in ihrer Instagram-Story. Auf dem Bild sind Kim (38) und Khloes Töchter zu sehen, deren Kinderwägen direkt nebeneinander abgestellt wurden. Um die Distanz zwischen sich und ihrer Cousine zu überbrücken, gab Chicago augenscheinlich alles – sie reckte True ihre kleine Hand entgegen, die ihre Sandkastenfreundin sogleich umklammerte! Dem Fotohintergrund nach zu urteilen, scheinen die vier Kardashian-Mädels gerade zusammen auf einem Shopping-Trip gewesen zu sein.

Das zweite Foto, das Khloe mit ihren Fans teilte, ist ebenso schnuckelig: Darauf sind wieder True und Chicago abgebildet – doch dieses Mal schlafen die beiden tief und fest nebeneinander in ihren Autositzen! Die Einkaufstour scheint ziemlich anstrengend gewesen zu sein. Welches Pic gefällt euch besser? Stimmt ab!

Instagram / kimkardashian True Thompson und Chicago West

Instagram / Kimkardashian Kim und Khloe Kardashian mit ihren Töchtern True und Chicago

Instagram / khloekardashian Chicago West und True Thompson

