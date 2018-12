Was für eine Achterbahn der Gefühle! Im Sommer dieses Jahres gaben sich Gerald und seine Frau Anna Heiser das Jawort. Das Bauer sucht Frau-Traumpaar feierte zunächst eine Hochzeit in Polen, der Heimat der Braut. Danach folgte noch eine Zeremonie in Namibia, dem neuen Zuhause der Eheleute. Es sollte der schönste Tag im Leben der Turteltauben werden. Doch beinahe wäre dieser von einer riesigen Panne überschattet worden: Annas Familie hätte die Feierlichkeiten um ein Haar verpasst.

Im Interview mit Bunte sprach die Blondine nun über die Schocknachricht, die sie kurz vor ihrer Hochzeit in Afrika bekam. Vor dem Abflug gab es plötzlich Probleme mit dem Visum ihrer 17-jährigen Schwester Agnieszka, weil sie keine Geburtsurkunde dabei hatte – und das, obwohl man Anna und ihrem Gatten im Vorfeld versichert hatte, dass dieses Dokument für eine Einreise nicht nötig sei. Bis zum Schluss habe die 28-Jährige gebangt, um dann erleichtert festzustellen, dass ihre Angehörigen es noch rechtzeitig geschafft haben. "Mir war übel und ich war kurz davor, zusammenzuklappen. Und dann habe ich sie gesehen: Wir sind uns in die Arme gefallen und haben einfach nur noch geweint vor Freude", erzählte die gebürtige Polin.

Auch bei der ersten Hochzeit des Paares lief nicht alles glatt. Allerdings dürfte dieser kleine Fauxpas wesentlich leichter zu verschmerzen sein. Für den ersten Tanz als Mann und Frau hatten Anna und Gerald extra einen Kurs besucht und eine Choreografie einstudiert. Doch am Schluss mussten die beiden dann aufgrund von Platzmangel improvisieren.

MG RTL D / flashed by micky "Bauer sucht Frau"-Paar Gerald und Anna

P.Hoffmann/WENN.com Bauer Gerald und seine Frau Anna beim RTL Spendenmarathon

MG RTL D / flashed by micky Bauer Gerald und seine Anna bei ihrer Hochzeit in Polen

