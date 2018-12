In der Karriere von Pietro Lombardi (26) läuft es aktuell so richtig: Nach etlichen Erfolgshits verkündete der DSDS-Sieger vor zwei Wochen, dass er 2019 sein neues Solo-Album herausbringen wird! Die Platte soll ziemlich gefühlvoll werden und seine Bewunderer freuen sich bereits riesig darauf. Doch welche seiner Tracks mag sein Sohn eigentlich am liebsten – die romantischen oder doch eher die aufgedrehten? Promiflash verriet Pietro jetzt Alessios (3) Lieblingslied von ihm!

Der Dreijährige steht aktuell auf einen richtigen Chartstürmer: “Mittlerweile ist es wirklich ‘Phänomenal’ geworden", plauderte Pietro im Interview bei The Dome in Oberhausen aus. Doch das war tatsächlich nicht immer Alessios Favorit: "Vorher war’s noch ‘Señorita’, da geht er immer richtig mit”, erklärte der 26-Jährige weiter. Dass sein Sohnemann ein richtiger Fan von ihm ist, beweist der Pop-Sänger auch regelmäßig mit süßen Clips, in denen sein Nachwuchs versucht, seine Melodien nachzuträllern.

Bald kann der kleine Alessio seinen Papa sogar im Fernsehen bewundern! Pietro sitzt in der kommenden Staffel der Castingshow DSDS nämlich in der Jury – ab Januar 2019 wird der "Teil von mir"-Interpret dann wöchentlich über die TV-Bildschirme flimmern. Hättet ihr gedacht, dass sein Spross "Phänomenal" am meisten mag? Stimmt ab!

