Bei Cardi B (26) sitzt der Trennungsschmerz scheinbar tief! Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass sich die Rapperin von ihrem Mann Offset (26) getrennt hatte, nachdem der sie mehrmals betrogen haben soll. Im Netz sprach Cardi noch recht diplomatisch über das Liebes-Aus, doch ganz so harmonisch scheint das doch nicht gelaufen zu sein: Denn bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit dem großen Krach zeigte Cardi ihrem Ex ganz symbolisch den Mittelfinger!

Bei der Weihnachtsveranstaltung Z100 Jingle Ball performte die New Yorkerin ihren Song "Bartier Cardi", in dem Offsets Name mehrmals vorkommt – und das schien die 26-Jährige tierisch aufzuwühlen: Ein Video der Veranstaltung zeigt, wie Cardi an der entsprechenden Textstelle den Mittelfinger in die Luft streckt! Dass die Neu-Mama so wütend ist, ist nur wenig verwunderlich, wenn man einem Insider glaubt, der Hollywood Life Details zur Streit verriet. Demnach sind Cardi und Offset schon seit dem Sommer kein Paar mehr: "Sie wollte die Trennung nicht bekanntgeben und hat gehofft, dass ihre kleine Familie einen Weg finden würde zusammenzubleiben." Dann aber, so die Quelle, seien neue Beweise für Offsets Affären ans Licht gekommen, weshalb die Betrogene einen Schlussstrich gezogen habe.

Und wie geht Offset mit alldem um? Scheinbar deutlich weniger angriffslustig als seine Ex. So ließ er seinen Emotionen erst kürzlich auf Twitter freien Lauf und schrieb: "Sch**** ich vermisse Cardi!"

Emma McIntyre/Getty Images For dcp Offset und Cardi B bei den American Music Awards 2018

Getty Images Cardi B beim Z100's Jingle Ball 2018 im Madison Square Garden in New York

Getty Images Offset bei den American Music Awards in Los Angeles

