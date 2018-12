Bahnt sich bei Alles was zählt ein neues Liebesdrama an? Momentan ist Michelle (Franziska Benz, 30) total verknallt in Moritz (Tijan Njie) und hofft, dass ihr todkranker Freund noch rechtzeitig ein Spenderherz bekommt. Als wäre die Story noch nicht aufregend genug, könnte nun auch die Rückkehr von Ronny (Bela Klentze, 30) für Wirbel sorgen. Immerhin waren er und Michelle mal ein Paar und haben einiges miteinander durchgemacht. Aber hat Ronny angesichts der neuen Beziehung seiner Ex überhaupt noch eine Chance bei ihr?

Promiflash traf Michelle-Darstellerin Franziska beim "Movie Meets Media"-Event in Hamburg und hakte mal nach. "Ja, ich freue mich sehr, dass Bela wieder am Set ist und bin gespannt, was die Fans zu der Geschichte sagen werden", erklärte sie im Interview. Zu viel dürfe sie im Vorfeld natürlich nicht verraten. Einen kleinen Hinweis ließ sie sich trotzdem entlocken: "Aktuell ist ja die Love-Story von Mo und Michelle im vollen Gange. Ich bin mal gespannt, ob es Ronny schafft, da überhaupt zwischenzufunken."

Allerdings ist der gelernte Schreiner nicht der einzige Ex-Lover, der plötzlich wieder auf der Matte steht. Maximilian (Francisco Medina, 41) kehrt nach seinem plötzlichen Abgang zurück nach Essen. Zwischen dem Zweifach-Papa und der Brünetten knisterte es in der Vergangenheit ebenfalls gewaltig. Aber auch zu dieser alten Romanze darf sich sie Schauspielerin nicht äußern. Es bleibt also weiterhin spannend!

P.Hoffmann/WENN.com Franziska Benz, Schauspielerin

Anzeige

RTL Moritz (Tijan Njie), Michelle (Franziska Benz), Marie (Cheyenne Pahde) und Amalie (Anke Beermann)

Anzeige

MG RTL D / Willi Weber Francisco Medina und Franziska Benz bei "Alles was zählt"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de