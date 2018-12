Was für eine Überraschung! Erst vor wenigen Wochen hatten sich die YouTuberin Farina Opoku alias Novalanalove und ihr Freund DJ Yeezy im gemeinsamen Liebesurlaub verlobt. Damit, dass die beiden sich noch in diesem Jahr das Jawort geben, hat wohl niemand gerechnet. Farina und ihr Verlobter heirateten am Dienstag vollkommen unerwartet standesamtlich in Brühl. Aber weshalb die plötzliche Eile – erwartet das Paar etwa sein erstes Kind?

Am Abend nach der Trauung meldete sich die frischgebackene Ehefrau in ihrer Instagram-Story bei ihren Followern und schwärmte in den höchsten Tönen von ihrem Hochzeitstag. Sie habe das im Vorfeld nicht ausführlich thematisiert, um diesen besonderen Moment ganz privat zu genießen. Und tatsächlich hätten die Turteltauben recht spontan beschlossen, noch 2018 den Bund fürs Leben zu schließen. Mehr stecke nicht hinter der Blitzhochzeit. "Und nein, ich bin nicht schwanger! Sorry für die, die das jetzt enttäuscht. Aber so viele Events auf einmal vertrage ich auch nicht", lachte die Influencerin.

Die große Hochzeit stehe wie bereits angekündigt erst im kommenden September an. Dann will die Braut ihre Fans mehr an den Feierlichkeiten teilhaben lassen und auch live posten. Bei der kleinen, intimen Zeremonie habe sie es sehr genossen, nicht ständig zu fotografieren.

Instagram / novalanalove Bloggerin Farina Opoku

Anzeige

Instagram / novalanalove Farina Opoku und DJ Yeezy an ihrem Hochzeitstag

Anzeige

Instagram / novalanalove DJ Yeezy und Novalanalove

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de