Schwerer Schicksalsschlag in frühen Kinderjahren! Heino (79) wird am Donnerstag, den 13. Dezember 80 Jahre alt. Zeit also, um auf das turbulente Leben der Schlagerikone zurückzublicken. Zwischen vielen Erfolgen und fröhlichen Tagen, durchlebte der beliebte Sänger aber auch schwierige Momente. Vor allem ein Vorfall aus dem Jahr 1950 ist Heino noch lange im Gedächtnis geblieben – damals wurde er mit einem Messer attackiert!

"Ein älterer Schüler ist mit einem Messer auf Heino losgegangen", erzählt sein bester Schulfreund Horst Schwarz im Bild-Interview. Weiter erinnert sich "Horsti": "Ich stellte mich ihm entgegen – und das Messer schlitze mir den Bauch auf." Heino fuhr seinen verletzten Klassenkameraden sofort auf dem Fahrrad ins Krankenhaus, sein Freund verlor später wegen der Folgeschäden eine Niere. "Wenn Horsti sich nicht vor mich gestellt hätte, hätte es wohl keinen Sänger Heino gegeben", erklärt der Schlagerstar dankbar. "Das habe ich ihm nie vergessen."

Die Freundschaft zwischen Heino und Horsti, die in so jungen Jahren auf dem Schulhof ihren Anfang gefunden hatte, hielt trotz der widrigen Umstände an. "Unsere Kindheit war nicht leicht, wir hatten ja nichts, um uns herum waren nur Trümmer", erzählt Heino rückblickend. Auch wenn die Schule nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen der beiden Jungs gehörte, kann der Schlagersänger eine positive Bilanz ziehen: "Wir hatten trotzdem immer unseren Spaß."

Getty Images Heino bei "Willkommen bei Carmen Nebe" 2015

Getty Images Heino im Januar 2015

Wigglesworth, Michael / ActionPress Heino in der "NDR Talk Show"

