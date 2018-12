Was hat sich Hailey Bieber (22) mit diesem Outfit nur gedacht? Normalerweise kennt man das Model stets top gestylt und mit modernen Looks, die ihren Hammer-Body perfekt in Szene setzen. Auch am vergangenen Freitag dürfte sie einmal mehr alle Blicke auf sich gezogen haben – doch dieses Mal fiel sie eher negativ auf. Denn die Ehefrau von Justin Bieber (24) wählte ein Outfit, das nicht nur ziemlich altbacken aussah, sondern auch noch viel zu groß war!

Zu einem karierten Oversize-Plaid-Anzug kombinierte sie ein schlichtes schwarzes Shirt, weiße Sneaker und Pilotenbrille und schlenderte so sichtlich entspannt durch die Straßen von Beverly Hills, wie die britische Daily Mail berichtet. Auch wenn das gesamte Outfit nur wenig glamourös erscheint, ist ein Accessoire ein besonderer Eyecatcher: Hailey trägt eine Bieber-Namenskette! Mit dieser will das Model nun scheinbar der ganzen Welt zeigen, wie stolz sie ist, Justins Frau zu sein und dessen Namen zu tragen.

Die 22-Jährige und der Sänger sollen sich im September nach nur wenigen Monaten Beziehung bereits das Jawort gegeben haben. Offiziell bestätigt wurde die Hochzeit zwar nicht, jedoch betiteln sich Hailey und Biebs in den sozialen Netzwerken als Mann und Frau. Das Model änderte zudem ihren Namen bei Instagram von Baldwin zu Bieber. Die Namenskette dürfte nun ein weiteres Indiz sein, dass die beiden wirklich geheiratet haben.

Getty Images Hailey Bieber, Model

Bris/ MEGA Hailey Bieber im Dezember 2018 in Los Angeles

MEGA Hailey und Justin Bieber in New York

