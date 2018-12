Norman Langen (33) und seine Ehefrau Verena sind im totalen Baby-Glück. Am Montag brachte die Partnerin des ehemaligen DSDS-Teilnehmers ihr erstes Kind zur Welt. Schon vor der Geburt hatte der Schlagersänger das Geschlecht seines Nachwuchses preisgegeben: Das seit zwei Jahren verheiratete Paar erwartete einen Jungen. Doch wie heißt der Spross der Langens denn nun? Das haben Norman und Verena Promiflash schon lange vor der Ankunft ihres Sohnes erzählt.

Bei der 2016 von Lukas Podolski (33) organisierten Charity-Veranstaltung "Kölsche Wiesn" sprach der Musiker auch über die Kinderplanung mit seiner Liebsten und verriet: "Wenn es ein Junge wird, soll er heißen..." Verena ergänzte dann: "Johnny Alessandro." Eigentlich hatten sich die Turteltauben auf Johnny Tailor geeinigt, doch das sei ihnen am Ende zu englisch gewesen. "Aber Johnny Alessandro! Das kann doch nur ein Schauspieler werden", schwärmte der spätere Papa. Ob sie ihren Sohnemann wirklich so genannt haben?

So oder so kommt auf die frischgebackenen Eltern in den nächsten Wochen eine sehr aufregende Zeit mit ihrem Neugeborenen zu. Im Vorfeld haben sich Norman und seine Frau noch einmal in einem Urlaub zu zweit erholt. Um die Ruhe vor dem Sturm so richtig zu genießen, legte der Sänger sogar eine Social-Media-Pause ein.

AEDT/WENN.com Norman Langen mit seiner Frau Verena

Facebook / Norman Langen Norman Langen, Schlagersänger

Facebook / NormanLangen Norman Langen und seine Braut Verena am Tag ihrer kirchlichen Hochzeit

