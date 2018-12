Sind Neele Bronst (22) und ihr Ex noch Freunde – oder herrscht zwischen den Influencern klirrende Eiszeit? Vor wenigen Wochen verkündeten die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr damaliger Boyfriend Oskar Ogorkiewicz alias FitnessOskar: Nach drei Jahren Beziehung gehen die beiden Netz-Stars jetzt getrennte Wege – angeblich in beidseitigem Einverständnis. Doch fließt zwischen den einstigen Liebhabern wirklich kein Tropfen böses Blut?

Promiflash traf Neele Anfang Dezember bei der "Movie Meets Media"-Veranstaltung in Hamburg, bei der das Model aus dem Nähkästchen plauderte. "Wir haben uns auf jeden Fall im Guten getrennt. Es sind bestimmt ein, zwei Sachen gesagt worden, wo man sagt: 'Ok, das hätte jetzt nicht sein müssen!'" Trotzdem gehe es ihr und ihrem Verflossenen mit der Situation sehr gut. Kontakt hätten sie nicht – aber: "Wenn wir uns sehen würden, würden wir uns auch gut miteinander verstehen!", war sich Neele sicher.

Kurz nach ihrer überraschenden Trennung sind sowohl die Hamburgerin als auch der Unternehmer inzwischen wieder happy vergeben. Ihre neuen Partner stellen für den jeweils anderen aber kein Problem dar: "Er weiß, dass ich einen Freund habe, er hat meinen Freund auch schon kennengelernt, ich kenne auch seine Freundin!", erklärte Neele.

Instagram / neelejay FitnessOskar und Neele Bronst in Malaysia

AEDT/WENN.com Neele Brost während der Berlin Fashion Week 2018

Instagram / neelejay Neele Bronst mit einem Unbekannten

