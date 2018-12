Endlich ist ihr Baby auf der Welt! Im Juni verkündete die The Biggest Loser-Kandidatin Nicole Handwerker (23), dass sie und ihr Freund Giulio Arancio zum ersten Mal Eltern werden. Auch, dass die beiden TV-Gesichter sich auf ein kleines Mädchen freuen konnten, wissen ihre Follower schon lange. Jetzt hat das Warten auf den Familienzuwachs endlich ein Ende: Ihr Töchterchen kam heute zur Welt – und den Namen ihrer kleinen Prinzessin haben Giulio und Nicole auch schon verraten!

"Es ist vollbracht. Unsere Prinzessin ist endlich da. Sie ist sooo wunderschön, ruhig und ganz ganz lieb", mit diesen süßen Worten verkündete der Ex-DSDS-Kandidat sein Papa-Glück auf Instagram. Dazu postete er ein niedliches Bild, auf dem er seine Kleine in den Armen hält. Für den frischgebackenen Vollblutpapa offenbar ein beinahe unbeschreiblicher Moment: "Wir haben so viele Tränen vergossen, als wir sie das erste mal gehört und gesehen haben." Ihr Wonneproppen hat mit satten 54 Zentimetern und 3555 Gramm das Licht der Welt erblickt und hört auf den Namen Sofia Isabella.

Auch Nicole rührte ihre Follower mit einem herzzerreißenden Baby-Post. "Du bist noch nicht lange bei uns mein kleiner Schatz aber eins steht jetzt schon fest, dass du das größte Geschenk bist, was Gott uns je hätte machen können", ließ sie ihren Gefühlen im Netz freien Lauf. Was haltet ihr von Giulios und Nicoles Babynamen? Stimmt ab!

Instagram / gyooofficial Giulio Arancio mit seiner Tochter Sofia Isabella

Instagram / nicole.handwerker Giulio Arancio und Nicole Handwerker

Instagram / nicole.handwerker Nicole Handwerker

