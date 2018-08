Ex-DSDS-Kandidat Giulio Arancio und seine Freundin Nicole Handwerker (22) enthüllten vor Kurzem, dass die ehemalige The Biggest Loser-Kandidatin bereits im vierten Monat schwanger ist. Seitdem lassen der Sänger und seine Liebste ihre Follower in den sozialen Medien an ihrem Familienglück teilhaben. Bislang kannten die beiden das Geschlecht des baldigen Nachwuchses noch nicht. Jetzt aber verkündete Nicole stolz: Sie erwarten ein Mädchen.

In ihrer Instagram-Story postete sie ein Bild einer Glückwunschkarte, auf der in einem pinken Kreis "It's a girl!" stand. Darunter brachte die Schwangere ihre Freude zum Ausdruck und setzte den Hashtag "#happymummy" unter das Foto. Nach der Enthüllung des Geschlechts bleibt jetzt nur noch die Frage, wie Nicole und Giulios kleine Prinzessin heißen wird.

Die werdenden Eltern haben sich darüber längst ein paar Gedanken gemacht. Während im Falle eines Jungen mit Leandro und Alessio eine eingeschränkte Auswahl zur Verfügung gestanden hätte, ist die Auswahl für Mädchennamen um einiges größer: Sofia, Isabella, Alessia, Chiara, Giulia oder Angelina werden von den Bald-Eltern favorisiert. Glaubt ihr, einer oder sogar mehrere dieser Namen schaffen es am Ende tatsächlich auf die Geburtsurkunde? Stimmt ab!

Instagram / nicole.handwerker Nicole Handwerker und Giulio Arancio, TV-Stars

Instagram / nicole.handwerker Giulio Arancio mit seiner Freundin Nicole Handwerker

Instagram / nicole.handwerker Giulio Arancio und Nicole Handwerker

